Zerrin Özer olay görüntüyü açıkladı!

Kemal Başbuğ'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Beni Tanıma' klibi, Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan fotoğrafları için "Flaş patlamış yüzümde. Tanınmayacak bir halde miyim? Sadece dişlerimi yaptırdım bir de botoks var” dedi.

25 kilo verdiğini belirten usta sanatçı, “Altı kilo daha vereceğim. Sonrasında estetik yaptıracağım” şeklinde konuştu. Bodrum'a yerleştiğini söyleyen Zerrin Özer, ekonomik kriz yaşadığı yönündeki haberleri de yalanladı.

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