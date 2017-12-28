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Zerrin Özer olay görüntüyü açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 23:43 | Son Güncelleme 4 saat önce

Şarkıcı Zerrin Özer, ‘Beni Tanıma’ adlı single’ının video klip çekiminde Canan-Elmas Öztürk kardeşler imzasını taşıyan gelinlik giydi.

Zerrin Özer olay görüntüyü açıkladı!

Kemal Başbuğ'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Beni Tanıma' klibi, Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan fotoğrafları için "Flaş patlamış yüzümde. Tanınmayacak bir halde miyim? Sadece dişlerimi yaptırdım bir de botoks var” dedi.

25 kilo verdiğini belirten usta sanatçı, “Altı kilo daha vereceğim. Sonrasında estetik yaptıracağım” şeklinde konuştu. Bodrum'a yerleştiğini söyleyen Zerrin Özer, ekonomik kriz yaşadığı yönündeki haberleri de yalanladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zerrin özer kaliteli müzik yapan sayılı sanatçılarımızdan çok severim. 25 kilo vermiş ama hala iri ya yazık.
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