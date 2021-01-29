Zeus Mağarası nerede? Zeus Mağarası hikayesi, giriş ücreti 2021

Mağaranın girişi ve çevresi saklı olduğu için bilmeden gidildiğinde bir çok kişinin fark edemeden es geçtiği bir yer Zeus Mağarası. Bu saklı mağara turkuaz renkteki doğal havuzuyla çok sayıda hikayeye de konu olmuş. Afrodit'in burada yüzdüğünden bahseden efsaneler de var Meryem Ana'nın burada yıkandığından da. Mağara tüm gizemiyle ziyaretçilerini bekliyor.
Zeus Mağarası, Aydın ilinin en turistik ilçesi olan Kuşadası'nda bulunuyor. Konumu Kuşadası Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı giriş kapısına gelmeden 100 metre kadar geride kalıyor. Ana yolda tabelasını göreceğiniz mağara, yoldan 200 metre kadar içeride. Aracınızı parkettikten sonra kısacık bir yürüyüşle mağaranın içine ulaşıyorsunuz.
Aydın-Zeus Mağarası arası 67 km.
Zeus Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.
30-40 metrelik kayalık açıklıktan girilen Zeus Mağarası, kalkerli kayaçların yer altı suları tarafından aşındırılmasıyla oluşmuş. Zaman içerisinde çöküntüyle meydana gelen obruğun içinde biriken sular, doğal bir havuz görünümü kazanmış.
Mağaranın içindeki doğal havuzun suyu yaz-kış ortalama 5-10 derece civarında. Yaz aylarında sıcaktan kaçanlar bu serin sularda yüzme imkanı buluyor. Su derinliği kıyıya yakın yerde 4-5 metre iken bazı yerlerde 8-10 metreye ulaşıyor. Mağaranın dip kısmına doğru olan karanlık bölümün derinliği ise bilinmiyor.
Profesyonel dalgıçlar mağarada dalış yaparak su altındaki kayaçları ve ilginç oluşumları inceleyebiliyor.
Zeus Mağarası'nın hikayesi gök tanrısı Zeus ve denizler tanrısı olan kardeşi Poseidon arasında geçiyor. Zeus kardeşi Poseidon'u her kızdırdığında denizler altüst olur, Zeus da bu mağaraya gelerek saklanırmış. Rivayete göre mağaraya girenlerin suya ya da mağara duvarına dikkatlice bakmaları halinde Zeus’un yüzünü görebilecekleri söyleniyor.
Zeus Mağarası'nın herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Ücretsiz şekilde mağarayı ziyaret edebilirsiniz.
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