Zeus Mağarası nerede? Zeus Mağarası hikayesi, giriş ücreti 2021

Mağaranın girişi ve çevresi saklı olduğu için bilmeden gidildiğinde bir çok kişinin fark edemeden es geçtiği bir yer Zeus Mağarası. Bu saklı mağara turkuaz renkteki doğal havuzuyla çok sayıda hikayeye de konu olmuş. Afrodit'in burada yüzdüğünden bahseden efsaneler de var Meryem Ana'nın burada yıkandığından da. Mağara tüm gizemiyle ziyaretçilerini bekliyor.

ZEUS MAĞARASI NEREDE

Zeus Mağarası, Aydın ilinin en turistik ilçesi olan Kuşadası'nda bulunuyor. Konumu Kuşadası Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı giriş kapısına gelmeden 100 metre kadar geride kalıyor. Ana yolda tabelasını göreceğiniz mağara, yoldan 200 metre kadar içeride. Aracınızı parkettikten sonra kısacık bir yürüyüşle mağaranın içine ulaşıyorsunuz.

Aydın-Zeus Mağarası arası 67 km.

Zeus Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.

ZEUS MAĞARASI HAKKINDA BİLGİ

30-40 metrelik kayalık açıklıktan girilen Zeus Mağarası, kalkerli kayaçların yer altı suları tarafından aşındırılmasıyla oluşmuş. Zaman içerisinde çöküntüyle meydana gelen obruğun içinde biriken sular, doğal bir havuz görünümü kazanmış.