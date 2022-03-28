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'Zevkli adammış!' İntikamı acı olsa da...

28.03.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra'da yaşayan 27 yaşındaki Michaela, erkek arkadaşının kendisini dört farklı kadınla aldattığını fark etti. Olayın ardından genç kadın, bu dört kadınla bağlantı kurdu ve intikam almak için bir araya geldiler. Şimdi çok yakın arkadaş olan genç kadınlar bu tecrübenin onlara çok şey öğrettiğini savundu.

'Zevkli adammış!' İntikamı acı olsa da...

Müşteri ilişkileri danışmanı olarak çalışan genç kadın 6 aydır birlikte olduğu sevgilisinin onu aldattığı kadınlarla uzaktan bağlantıları olduğunu ama partnerinin bu konuda sağduyulu bile olmadığını söyledi.

Genç kadın onun aranan bir adam gibi hissetmek için yakalanmak istediğini söyledi. Kadınlardan birini sosyal medyada takip etmesinin ardından kadının bir mekanda fotoğraf paylaştığını ve sevgilisinin de aynı mekandan eş zamanlı fotoğraf paylaşmış olduğunu söyleyen genç kadın zaten fotoğrafın yansımasından partnerini görebildiğini ifade etti.

YÜZLEŞTİLER

Çıktığı kızlardan biri Michaela’nın dolgularını yaptırdığı bir doktordu. Bir diğeri kuzeniyle arkadaştı ve biri de katıldığı bir partide tanıştığı biriydi. Genç kadın tüm diğer kadınlara ulaşarak durumla yüzleşmeye karar verdi. Michaela diğer kızlara da gerçeği söyledikten sonra hepsi genç adamı terk etti.

Michaela yaptığı açıklamada "Kızlardan biriyle bir partideydim ve sevgilim de bir bardaydı. Onu diğer kızla birlikte görmeye geleceğimi söyledim. Bana bunu yapmamamı söyledi. Ama zaten ondan vazgeçtiğim için dinlemedim ve olayın sonunda rahatsız da olmadım. O noktada tamamen ayrıldık. Sonrasında diğer kızlardan biri de onunla yüzleştiğini söyledi. Ve hepimiz onu terk ettik." dedi.

micha

'ZEVKLİ ADAMMIŞ'

Olayın ardından bu 4 kadın çok iyi arkadaş oldular ve bu olayın kendilerine kadınların güçlenmesi hakkında çok şey öğrettiğine inandıklarını ifade ettiler.
Michaela kızlarla hala çok yakın arkadaş olduklarını söyledi. Hiçbir zaman diğer kadınlara karşı yarıştığını ya da bir erkek için kavga etmek zorunda kaldığını hissetmediğini söyleyen genç kadın, bu hikayede kazananın kadınlar olduğunu ve kendisi ve kadınları desteklemek hakkında çok fazla şey öğrendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"O gerçekten zevkli adammış. Kızlarla birbirimize oldukça benziyoruz. İçe kapanık ve çekingeniz, bu yüzden kesinlikle tav olduğu bir tipi var. Hala iletişimde kalmaya çalışıyor ama hiçbirimiz ilgilenmiyoruz. Çok güçlü bir şekilde onu arkada bıraktık."


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Anahtar Kelimeler:
Londra Aldatma
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