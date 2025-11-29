Mynet Trend

Zeybek oynarken çapraz bağları koptu! Sahnede yere yığıldı, kalkamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde halk oyunu gösterisi sırasında ters hareket yapan dansçının sol ayak çapraz bağları koptu. Sakatlıkla biten halk oyunu gösterisi sonrası hastaneye kaldırılan dansçının tedavisi devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'Öğretmenler Arası Mikrofon Sende Ses Yarışması' öncesi dans topluluğu gösteri yaparken ekipte yer alan dansçılardan Selahattin Kanar, ters hareket sonrası kendisini yere attı.

Zeybek oynarken çapraz bağları koptu! Sahnede yere yığıldı, kalkamadı 1

YERİNDEN KALKAMADI!

Ekip arkadaşlarının yardımına koştuğu Kanar, bulunduğu yerden kalkamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin Kanar'ın sol ayak çapraz bağları koptuğu belirlendi.

Zeybek oynarken çapraz bağları koptu! Sahnede yere yığıldı, kalkamadı 2

Kanar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken o anlar ise halk oyunları gösterisini çeken kamera tarafından kaydedildi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

zeybek
