Zeynep Alkan'ın derin dekolteli elbisesi eleştiri yağmuruna tutuldu

Yönetmen Hamdi Alkan'ın yeni filmi Kırk Yalan'ın geçtiğimiz akşam galası gerçekleştirildi. Galaya Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Naz'ın elbisesi damga vurdu. Boydan yeşil saten elbise giyen Naz'ın ilerleyen saatlerde objektiflere verdiği poz, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Ütüsüz olduğu dikkat çekilen elbiseyi sosyal medya kullanıcıları Alkan'a yakıştırmadı.

PHOTOSHOP YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kendi sayfasından da gala kıyafetiyle verdiği pozu paylaşan Zeynep Alkan'ın photoshop yaptığı da iddia edildi.



