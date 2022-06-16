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Zeynep Bastık 2 milyon TL'yi Tolga Akış ile paylaşıp kendi yoluna gidecek

16.06.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmeden boşanmaya karar verdi. "İlişkimiz şekil değiştiriyor" diyen çiftin son ortak kazancı Bastık'ın reklam işinden aldığı 2 milyon TL oldu. Zeynep Bastık bu parayı boşanmak üzere olduğu kocasıyla paylaşacak ama bundan sonra menajeri olan Akış’a pay vermeyecek.

Zeynep Bastık 2 milyon TL'yi Tolga Akış ile paylaşıp kendi yoluna gidecek

Zeynep Bastık, geçtiğimiz Temmuz'da evlendiği Tolga Akış ile boşanma kararı almış ve ikili bir açıklama yaparak bu kararı herkesle paylaşmıştı. Zeynep Bastık açıklamasında "Birbirimizin hayatından çıkmıyoruz sadece şekil değiştiriyoruz" deyince gündem olmuştu. İkilinin boşanmasıyla ilgili ihanet iddiaları da gündeme geldi. İhanet iddiaları konuşurken ise başka bir iddia dikkat çekti.

Youtube, konserler ve reklamlar derken hatırı sayılır bir servet kazanan Zeynep Bastık'ın aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış'ın, paranın büyük kısmını kendisine aldığı iddia edildi.

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Yeni iddialara göre ünlü popçu, boşanmak üzere olduğu Tolga Akış'la yeni bir anlaşma yapıp; kazancın çok büyük kısmının kendi cebine girmesini sağlayacak. Takvim'in haberine göre; Zeynep Bastık, son olarak bir GSM firmasının reklamından aldığı 2 milyon TL'den Akış'a payını verecek. Daha sonra ise Bastık kendi yoluna gidecek.

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Zeynep Bastık
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