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Zeynep Bastık 30 yaşına girdi! Roman havası konseptli kutlaması olay oldu 'Her halinle de güzel olamazsın ama'

08.07.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 30 yaşına giren ünlü şarkıcı, İzmir Urla'da bulunan evinde bir doğum günü partisi düzenledi. Roman havası konseptli partisine yalnızca çok yakınlarını davet eden Bastık, o anları sosyal medyada paylaştı.

Zeynep Bastık doğum gününü kutladığı özel partisinden paylaştığı görüntülerle adından söz ettiriyor. Bastık, yalnızca yakın arkadaşlarını çağırdığı kutlamadaki kıvrak danslarıyla takipçilerinden büyük beğeni topladı. O anlara beğeni yağdı.

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Sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında bulunan Zeynep Bastık, son paylaşımıyla olay oldu.

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30 yaşına giren genç şarkıcı, İstanbul'u terk etmiş ve İzmir Urla'ya yerleşmişti.

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Yaz aylarını da Urla'daki evinde geçiren Zeynep Bastık, bugün yeni yaşını kutladı. Yakın çevresini evinde ağırlayan sanatçı, arkadaşlarıyla eğlendiği anları Instagram hesabından paylaştı.

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Bastık'a takipçilerinden 'Her durumda güzel olamazsın ama', ' Hep mi güzel', ' Romanlık ayrı bir yakışmış' gibi yorumlar geldi.

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1993 doğumlu olan Zeynep Bastık, YouTube ortamında yayımladığı cover (icra) parçaları ile tanınmaya başladı.

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Ağırlıklı olarak akustik ve elektronik müzik yapmayı tercih eden Bastık, bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı.

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Bastık, 7 Temmuz 2021 tarihinde menajeri Tolga Akış ile evlendi. Çift, 20 Temmuz 2022 tarihinde boşandı.

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