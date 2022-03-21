Zeynep Bastık bikinili pozuyla yıktı geçti! "Biz burada donuyoruz"

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık kariyeri kadar özel yaşamıyla da gündeme geliyor. Dubai'de havuzun tadını çıkaran Zeynep Bastık'ın verdiği bikinili poz beğeni yağmuruna tutuldu.

BİKİNİLİ POZU INSTAGRAM'I YAKTI

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık Dubai'de havuz keyfi yaptı. Bastık, o anları hem Instagram story kısmından hem de gönderi kısmından paylaştı.

Zeynep Bastık bikinili pozlarını "1987’den beri en sıcak Mart" sözleriyle paylaştı. Fotoğraf birçok kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ayrıca bazı Instagram kullanıcıları fotoğrafın altına, "Yandı buralar yandı be", "Hayat sana güzel Marlon Brando Zeyno" tarzında yorumlar yaptı.

Ayrıca bazı kullanıcılar,"Ama bu haksızlık Zeyno biz burada donuyoruz", "Bir tek burası mı soğuk ya" yorumlarında bulundu.

Plajın tadını çıkaran Bastık Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı pozuna, "Niye Pisa Kulesi gibi duruyorum?" yazdı.



Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla epey konuşulmuştu.

28 yaşındaki Zeynep Bastık, "Uslanmıyor Bu", "Mod", "Dargın" gibi parçaları seslendirdi.

Rapçi Ezhel'in "Felaket" şarkısına yaptığı cover çok beğenildi. Bastık bu cover'dan sonra müzik piyasasında daha aktif yer aldı.





