MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık bikinili pozuyla yıktı geçti! "Biz burada donuyoruz"

Zeynep Bastık bikinili pozuyla yıktı geçti! "Biz burada donuyoruz"

21.03.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı cover'lar ile iyi bir çıkış yakalayan ve müzik dünyasında yer edinen Zeynep Bastık özel hayatı ve Instagram'da paylaştığı cesur pozları ile gündeme geliyor. En son göğüs dekolteli pozu ile ortalığı kasıp kavuran Bastık şimdi de bikinili poz verdi.

Zeynep Bastık bikinili pozuyla yıktı geçti! "Biz burada donuyoruz"

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık kariyeri kadar özel yaşamıyla da gündeme geliyor. Dubai'de havuzun tadını çıkaran Zeynep Bastık'ın verdiği bikinili poz beğeni yağmuruna tutuldu.

BİKİNİLİ POZU INSTAGRAM'I YAKTI

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık Dubai'de havuz keyfi yaptı. Bastık, o anları hem Instagram story kısmından hem de gönderi kısmından paylaştı.

Zeynep Bastık bikinili pozuyla yaktı geçti!

Zeynep Bastık bikinili pozlarını "1987’den beri en sıcak Mart" sözleriyle paylaştı. Fotoğraf birçok kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ayrıca bazı Instagram kullanıcıları fotoğrafın altına, "Yandı buralar yandı be", "Hayat sana güzel Marlon Brando Zeyno" tarzında yorumlar yaptı.

Zeynep Bastık bikinili pozuyla yaktı geçti!

Ayrıca bazı kullanıcılar,"Ama bu haksızlık Zeyno biz burada donuyoruz", "Bir tek burası mı soğuk ya" yorumlarında bulundu.

Zeynep Bastık bikinili pozuyla yaktı geçti!

Plajın tadını çıkaran Bastık Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı pozuna, "Niye Pisa Kulesi gibi duruyorum?" yazdı.
Zeynep Bastık bikinili pozuyla yaktı geçti!

Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla epey konuşulmuştu.

Zeynep Bastık bikinili pozuyla yaktı geçti!

28 yaşındaki Zeynep Bastık, "Uslanmıyor Bu", "Mod", "Dargın" gibi parçaları seslendirdi.

Zeynep Bastık bikinili pozuyla yaktı geçti!

Rapçi Ezhel'in "Felaket" şarkısına yaptığı cover çok beğenildi. Bastık bu cover'dan sonra müzik piyasasında daha aktif yer aldı.

Zeynep Bastık bikinili pozuyla yaktı geçti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesur paylaşımı olay olmuştu! Flaş kız isteme yorumuCesur paylaşımı olay olmuştu! Flaş kız isteme yorumu
İzzet Yıldızhan'ı kalpten götürecekİzzet Yıldızhan'ı kalpten götürecek
Göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!Göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bune allasen sen manken olmadığına göre şu kış günü havuz başında çıplak poz vermeler şarkıcılikla ne alaka utanmaz ahlaksızlara bir ezik daha katılmış gözünüz aydın teşhir reklâm satış

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...

Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.