Zeynep Bastık derin yırtmaçlı eteğiyle sosyal medyayı salladı! Düğün pozlarıyla büyüledi

Son dönemde coverları ve şarkılarıyla çokça dinlenen isimlerden olan Zeynep Bastık kariyeri ve özel yaşamıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene Tolga Akış ile evlenen şarkıcı, evliliğini sonlandırma kararı almıştı. Bastık, bu defa derin yırtmaçlı pozlarıyla dikkat çekti.

ZEYNEP BASTIK DERİN YIRTMAÇLI POZUYLA BÜYÜLEDİ!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisinden bahsettiren Zeynep Bastık, katıldığı düğünden yaptığı paylaşımlarla büyüledi.

Cesur pozlarıyla dikkat çeken sanatçı, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle takipçilerini mest etti.

Bastık, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli bir başka pozuyla çok sayıda beğeni almış ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

İşte Zeynep Bastık'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



