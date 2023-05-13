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Zeynep Bastık göğüs dekolteli tulumuyla nefes kesti! Konsere damga vurdu

13.05.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki dekolteli pozları ve başarılı şarkıları ile dikkat çeken Zeynep Bastık son konseriyle dün akşam seyirci karşısına çıktı. Sahne performansı çok beğenilen Bastık iki farklı elbise giydi. Ünlü ismin süper mini kırmızı tulumu çok beğenildi.

Zeynep Bastık göğüs dekolteli tulumuyla nefes kesti! Konsere damga vurdu

Şarkıları ve sahne performanslarıyla adından sık sık söz ettiren Zeynep Bastık dün akşam Volkswagen Arena'da konser verdi. Konserine 'Ara' şarkısı ile başlayan Zeynep Bastık'ın kırmızı tulumlu dansı adeta olay oldu. Ünlü ismin performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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29 yaşındaki ünlü ismin iki bölümlük konserinde her bölüm için özel tasarlanmış sahne dekorları yer aldı.

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10 kişilik orkestra ile sahne alan Bastık'a 33 dansçı eşlik etti.

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Başarılı şarkıcının konserine Edis, Murat Dalkılıç, Hazar Ergüçlü gibi ünlü isimler de katıldı.

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Zeynep Bastık sosyal medya yaşında

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