Zeynep Bastık göğüs dekolteli tulumuyla nefes kesti! Konsere damga vurdu

Şarkıları ve sahne performanslarıyla adından sık sık söz ettiren Zeynep Bastık dün akşam Volkswagen Arena'da konser verdi. Konserine 'Ara' şarkısı ile başlayan Zeynep Bastık'ın kırmızı tulumlu dansı adeta olay oldu. Ünlü ismin performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

29 yaşındaki ünlü ismin iki bölümlük konserinde her bölüm için özel tasarlanmış sahne dekorları yer aldı.

10 kişilik orkestra ile sahne alan Bastık'a 33 dansçı eşlik etti.

Başarılı şarkıcının konserine Edis, Murat Dalkılıç, Hazar Ergüçlü gibi ünlü isimler de katıldı.



