Zeynep Bastık sahnelere döndü! Tarzını görenler "Ev hali daha iyi" dedi

Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, sahnelere dönüş yaptı. Bastık, Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

SAHNEDE ZIPLAYARAK DANS ETTİ

Zeynep Bastık, iki saat süren performansında resmen yerinde duramadı. 1 ay boyunca evden dışarı çıkmayan Bastık'ın sahnede zıplayarak dans etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Azerbaycan, konserinin ardından yoğun konser programına devam edecek olan Zeynep Bastık'ın ilginç sahne tarzı da dikkat çekti. Şarkıcının tarzını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Ev hali daha şıktı", "Ev hali daha iyi" yorumları yaptı.

Bastık enerjisiyle ve tarzıyla genel olarak hayranlarından tam not aldı.



