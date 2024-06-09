Zeynep Beşerler ile sessiz sedasız boşanmıştı! Emir İçgören 'yasak aşkı'yla yakalanınca ne yapacağını şaşırdı

Zeynep Beşerler, 10 yıl önce Emir İçgören ile evlenmiş, 2016'da oğulları Kerem dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak bir yaşam süren çiftten İçgören'in eşini aldatması gündeme bomba gibi düşmüştü.

İkilinin sessiz sedasız boşandığı ve İçgören'in tasarımcı Ayşegül Kuru ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Boşanmanın ardından ilk kez objektiflere takılan Emir İçgören, yasak aşkı Ayşegül Kuru ile yakalandı. Bebek'te bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen ikili, kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı.

Flaşların patlamasıyla bir anda panik olan ikili, neredeyse masanın altına saklandı. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Ayşegül Kuru görüntülenmek istemezken, Emir İçgören hemen masadan kalkarak oradan uzaklaştı.

ÇAREYİ SEVGİLİSİNİN YANINA GİTMEKTE BULDU

Bir süre mekanın dışında telefonla konuşan iş insanı, görüntülenmekten kurtulamayınca çareyi tekrar sevgilisinin yanına gitmekte buldu. Kameralardan rahatsız olan ikili, eğlenceye mekanın iç kısmında devam etti. (Milliyet)





