Zeynep Koçak'a hacker şoku!

Babası Rasim Öztekin'in ölümü ile büyük bir acı yaşayan oyuncu Pelin Öztekin'in yakın arkadaşı Zeynep Koçak'ın Instagram hesabı hacklendi.

Haberi kendi sosyal medya hesabından duyuran Öztekin, konuyla ilgili takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, "Zeynep Koçak'ın hesabı hacklenmiştir. Mesaj atana inanmayın" ifadelerini kullandı.

Yakın arkadaş olan Öztekin ile Koçak, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı programda boy göstermişti.



