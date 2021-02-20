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Zeynep Sever Demirel'den yoga paylaşımı! 'Bazı sabahlar pek güzel'

20.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Zeynep Sever Demirel'den yoga paylaşımı! 'Bazı sabahlar pek güzel'

Pek çok ünlü, pandemi nedeniyle spor salonlarına gitmek yerine evlerinde egzersizlerini sürdürüyor. 2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel de bu isimlerden biri. Pandemi sürecinde yogaya merak saran Demirel, yeni görüntülerini paylaştı.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, yogaya merak sardı.

Koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan ve zor hareketleri başaracak kadar kendini geliştiren 31 yaşındaki Demirel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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"BAZI SABAHLAR PEK GÜZEL"

Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Sever Demirel, gönderilerine "Bazı sabahlar pek güzel" notunu düştü.
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2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Demirel'in paylaşımları 17 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

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