Zeynep Sever Demirel'in iddialı tarzına yorum yağdı! "Yenge iyice şaşırdın"

Volkan Demirel'in 2010 yılında evlendiği Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çekiyor. 2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel Seksenler dizisinde boy gösteriyor.

Instagram'ı aktif kullanan oyuncu ve model hem günlük hayatından pozları hem de spor pozlarıyla dikkat çekiyor.

Volkan Demirel'in eşi yine iddialı tarzıyla hayranlarının dikkatini çekti. Kimi takipçisi Zeynep Sever'i çok beğense de bazı takipçileri oyuncunun tarzına olumsuz yorumlar da yaptı. Zeynep Sever'e "Yenge iyice şaşırdın", "Özüne dön Zeynep", "Demet Şener gibi aynı yaşta kalacaksın" yorumları yapıldı.



