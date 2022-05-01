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Zeynep Sever Demirel'in iddialı tarzına yorum yağdı! "Yenge iyice şaşırdın"

01.05.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler'in 'Amelie'si Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. İki kız çocuğu annesi olan Zeynep Sever Demirel'in tarzına yorum yağdı. Bazı takipçiler ise Volkan Demirel'in eşine "Yenge iyice şaşırdın" yorumları yaptı.

Zeynep Sever Demirel'in iddialı tarzına yorum yağdı! "Yenge iyice şaşırdın"

Volkan Demirel'in 2010 yılında evlendiği Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çekiyor. 2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel Seksenler dizisinde boy gösteriyor.

Instagram'ı aktif kullanan oyuncu ve model hem günlük hayatından pozları hem de spor pozlarıyla dikkat çekiyor.

ütüak

Volkan Demirel'in eşi yine iddialı tarzıyla hayranlarının dikkatini çekti. Kimi takipçisi Zeynep Sever'i çok beğense de bazı takipçileri oyuncunun tarzına olumsuz yorumlar da yaptı. Zeynep Sever'e "Yenge iyice şaşırdın", "Özüne dön Zeynep", "Demet Şener gibi aynı yaşta kalacaksın" yorumları yapıldı.


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