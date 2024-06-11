Zeynep Sever ile boşanacakları konuşuluyordu! Volkan Demirel: Bundan sonra bir 14-15 yıl daha...

Eski milli kaleci Volkan Demirel bir süredir özel hayatıyla da gündemde. Teknik direktör olarak hayatına devam eden Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ile boşanacakları iddia ediliyordu.

"Bütün yazılanlara set çekmek adına, biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu" diyen Sever iddiaları "Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" sözleriyle yalanlamıştı.

DÖVMESİNE DAİR KONUŞTU

Hadi Anlat'a konuk olan Volkan Demirel de evliliğine dair sözleriyle dikkat çekti. "14 yıldır evliyiz" diyen Demirel "Evlilik uzun bir lig maratonu gibi. Biz her şeye beraber karar verebilen bir aileyiz. Bazen tabii ki itişmeler olur. Zaten her evlilik güllük gülistanlık giderse o evlilikte sorun vardır. 14’üncü yılımızdayız. Ben biraz fevri bir tiptim, Zeynep beni olgunlaştırmıştır. En büyük eleştirenim Zeynep’tir” dedi.

Kolundaki film şeridi dövmesinin sırrını da gazeteci Senem Aydın’a açıklayan Volkan Demirel, “Orada bir kişilik boş yer var. Belki bir erkek çocuğumuz olur diye bıraktık. Bakalım, kısmet. Dövme yaptırmayı severim. Kızlarımın isimleri yazar ellerimde. Hepsini çok severek ve isteyerek yaptırdım” açıklamasını yaptı.







