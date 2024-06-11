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  4. 5 ayda 2 villa almışlardı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in milyonluk arabalarına bir bakan bir daha baktı

5 ayda 2 villa almışlardı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in milyonluk arabalarına bir bakan bir daha baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.06.2024 07:16
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kazançlarıyla sık sık gündeme geliyor. Çift son olarak çifti milyonluk yeni arabalarıyla gece gezmesine çıktı.

5 ayda 2 villa almışlardı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in milyonluk arabalarına bir bakan bir daha baktı

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti gerek reklam filmleriyle gerekse davetlerden kazandıkları ücretlerle sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin, İstanbul’da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını aldığı ortaya çıkmıştı. İlk aldıkları eve 2 milyon 350 bin dolar ödeyen çift, yeni villalarına ise 4 milyon 250 bin dolar ödemiş.

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Sık sık yurt dışındaki hayran yemeklerine giderek kazancını artıran Burak Özçivit eşiyle beraber görüntülendi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti milyonluk yeni arabalarıyla gece gezmesine çıktı.

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Çift Ulus’ta trafik çevirmesine takıldı. Çiftin lüks otomobillere bir bakan bir daha baktı.


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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
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