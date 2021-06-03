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Zeynep Tokuş'tan ilginç hareketler! "Bırakalım artık şu kurban psikolojisini..."

03.06.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Yürek dizisiyle tanınan Zeynep Tokuş yoga yaptığı anları paylaştı. Hareketleriyle sınırları aşan Tokuş yorumuyla da dikkat çekti.

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanınmasının ardından oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. Tokuş yıllar sonra gelen bir film teklifine hayır demedi.

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Aşkın Kıyameti filminde rol alan Tokuş çekimler bittikten sonra hayatına döndü ve yoga paylaşımlarıyla dikkat çekti. Tokuş yaptığı ilginç hareketlere yenilerini ekledi.

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Tokuş paylaşımına "Canlarım bırakalım artık şu kurban psikolojisini... Tekamül için neye ihtiyacımız varsa onu deneyimliyoruz bu hayatta her birimiz. Ha şikayet varsa yaşanandan şoför koltuğuna geçme vakti gelmiş demektir. Yaşamı adaletsizlikle suçlayarak olmaz. Haksızlık diye bir şey yoktur olamaz... Hak her yerde ve her şey de var olandır. Her birinizi sevgiyle sıkı sıkı sararım" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tokuş
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