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Zeynep Tokuş'u hiç böyle görmediniz

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
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Türkiye'nin eski güzellerinden Zeynep Tokuş'un son halini görenler gözlerine inanamıyor. Şu anda 42 yaşında olan Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni olarak hayatına devam ediyor.

Onu Türkiye'nin en güzel kızı olarak tanımıştık. Sonra dizi ve sinema oyunculuğu geldi. Katıldığı Buzda Dans yarışmasında da o zamana kadar pek bilinmeyen bir yeteneğini gösterdi.

Ama sonra şöhretinin zirvesindeyken spot ışıklarından uzaklaştı. Şimdi ise kendine bambaşka bir hayat kurdu ve kadınları hem ruhsal hem de fiziksel olarak güzelleştiriyor. Belki de tahmin ettiniz, 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş'tan söz ediyoruz.

DELİ YÜREK DİZİSİYLE ÜN KAZANDI

Ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçen Zeynep Tokuş, önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı. Ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Öylesine etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Zeynep Tokuş, bir dönem de Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duyması dizisinde kamera karşısına geçti.

HÜNERLERİ BİTMİYOR

2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi. Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Zaten Tokuş ve partneri o yarışmayı birinci olarak tamamladı. Ancak daha sonra ortalıktan kayboldu Zeynep Tokuş.

Daha doğrusu spot ışıklarında uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu. Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı. Yoga eğitmeni olan 42 yaşındaki Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.

İşte Zeynep Tokuş'un Instagram paylaşımları...

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zeynep tokuş son hali

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şimdi siz bu hareketlere dinen caiz değil dersiniz
ne boş adamsın ya
hayran kaldım vallaa..
müthişş
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