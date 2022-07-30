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Zeytin Ağacı 2. sezon ne zaman? Zeytin Ağacı 2. sezon olacak mı?

30.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix platformunun yeni Türk yapımı olan Zeytin Ağacı, 28 Temmuz tarihi itibariyle seyirciyle buluştu. 8 bölümden oluşan Zeytin Ağacı dizisi yayınlandığı tarihten bu yana, dizinin bazı sahneleri gündemden düşmedi. Zeytin Ağacı dizisini bir solukta bitiren izleyiciler, dizinin 2. sezonunun çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, Zeytin Ağacı 2. sezon çıkacak mı? Zeytin Ağacı 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...

Zeytin Ağacı 2. sezon ne zaman? Zeytin Ağacı 2. sezon olacak mı?

Zeytin Ağacı, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı, başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı romantik ve dram türündeki Türk yapımı Netflix dizisidir. Zeytin Ağacını ilk sezonunu bitiren izleyiciler Zeytin Ağacı 2. sezona dair detayları internette sorguluyor. İşte Zeytin Ağacı 2. sezona dair tüm detaylar...

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ZEYTİN AĞACI 2. SEZON NE ZAMAN?

28 Temmuz'da yayına giren ve izleyenler tarafından ilgiyle izlenen Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonu merak ediliyor. Dizinin 2. sezonuna dair henüz yapımcılardan ve yayın platformundan bir açıklama gelmedi. İlerleyen tarihlerde dizinin 2. sezonunun netleşmesi bekleniyor.

ZEYTİN AĞACI KONUSU

Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.

Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla.. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.

Ada, Sevgi’nin Ayvalık’ta alternatif bir terapiye katılma isteğine gönülsüzce razı olunca üç kız arkadaş yola koyulur. Ada hiç ummadığı biriyle karşılaşır ve eski yaralar depreşir.

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ZEYTİN AĞACI NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeytin Ağacı dizisi şimdilik anlaşıldığı kadarıyla Çanakkale'nin Behremköy mahallesinde ve Assos Athena Tapınağı'nda çekildi.

ZEYTİN AĞACI KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Tuba Büyüküstün - Ada
Seda Bakan - Leyla
Boncuk Yılmaz - Sevgi
Murat Boz - Toprak
Fırat Tanış - Zaman
Rıza Kocaoğlu - Fikret (Fiko)
Füsun Demirel - Muko
Serkan Altunorak - Selim
Umut Kurt - Erdem


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Netflix Murat Boz Seda Bakan Tuba Büyüküstün dizi zeytin ağacı
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