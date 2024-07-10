Zeytin Ağacı galasına Seda Bakan damga vurdu! Saçı, makyajı ve derin yırtmacı olay oldu

MYNET- Netflix'in sevilen dizisi Zeytin Ağacı 11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizinin galası gerçekleştirildi.

Galaya ünlü oyuncu Seda Bakan cesur tarzı ile damga vurdu. Siyah tülden ve derin yırtmaçlı bir elbiseyle geceye katılan Bakan'ın saçı ve makyajı da takipçilerinden tam not aldı.



YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Harika görünüyor', 'İki çocuk doğurmuş gibi değil' tarzında övgü dolu yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'Fazla açık sanki', 'Nereyi açacağını şaşırmış' gibi eleştirel yorumlar yaptılar.