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  4. Zeytin Ağacı galasına Seda Bakan damga vurdu! Saçı, makyajı ve derin yırtmacı olay oldu

Zeytin Ağacı galasına Seda Bakan damga vurdu! Saçı, makyajı ve derin yırtmacı olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 08:33
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11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak olan Zeytin Ağacı'nın galası gerçekleştirildi. Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın yer aldığı dizinin galasına Seda Bakan tarzıyla damga vurdu. Ünlü isme bir bakan dönüp bir daha baktı.

Zeytin Ağacı galasına Seda Bakan damga vurdu! Saçı, makyajı ve derin yırtmacı olay oldu

MYNET- Netflix'in sevilen dizisi Zeytin Ağacı 11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizinin galası gerçekleştirildi.

Galaya ünlü oyuncu Seda Bakan cesur tarzı ile damga vurdu. Siyah tülden ve derin yırtmaçlı bir elbiseyle geceye katılan Bakan'ın saçı ve makyajı da takipçilerinden tam not aldı.
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YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Harika görünüyor', 'İki çocuk doğurmuş gibi değil' tarzında övgü dolu yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'Fazla açık sanki', 'Nereyi açacağını şaşırmış' gibi eleştirel yorumlar yaptılar.

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Express

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Seda Bakan zeytin ağacı
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