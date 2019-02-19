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Zeytinburnu'nda iki inatçı sürücü trafiği birbirine kattı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Zeytinburnu D-100 karayolunda inatlaşan iki sürücü trafikte terör estirdi. Faciaya davetiye çıkaran o anlar cep telefonu kameralarına yansırken sürücülerden bir tanesinin üzerinde polis üniforması olması dikkat çekti.

Akıllara durgunluk veren olay önceki gün Zeytinburnu D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inatlaşan iki araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde birbiriyle zıtlaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı inatlaşan sürücüler adeta trafikte terör estirerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Bir süre sonra yol ayrımına gelen sürücüler araçlarını durdurdu.

Plakası olmayan araçtan polis üniforması ile inen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu sürücü

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Eğer bu polisi açığa almaz iseniz yuh size..En az 5 suçu var..Haa derseniz ki, ne olmuş... Bu kabahatleri işlemek vatandaşa ayrı, polise ayrı yaptırım gerektirir. Çünkü bazı meslek gruplarında meslekleriyle çelişen suçlar cezaya mesleğini ibra edememe sonucunu da ekler...Futbolcular, teknik direktörler, kulüp yöneticileri iddia oynayamaz gibi..Ne alaka demeyin de...
Ne varki,bende dün plakasız sivil motosiklet kullanan bir polis gördüm.Hiçte şaşırmadım.Ne olacak ki polis durdurup polise ceza mı yazacak?Burası Turkiye,böyle şeylere şaşırmak komik olur.
sanki kendileri cok iyi yapmis gibi 10 kere makas atiyorlar sanirsin haberci
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