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Zeytinburnu'nda korkunç olay! Önce mali müşaviri öldürdü, sonra intihar etti

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda bir kadın iddiaya göre 'yasak aşk' yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay sırasında ofiste bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili polisin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Zeytinburnu'nda korkunç olay! Önce mali müşaviri öldürdü, sonra intihar etti

Olay, akşam 16.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bürgen Güneş (46) adlı kadın, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen mali müşavir Selahattin Beydaşlı (54)'nın 20 katlı binanın ikinci katındaki ofisine geldi. Bürgen Güneş ile Selahattin Beydaşlı, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Bürgen Güneş'in, Beydaşlı'yı silahla göğsünden ve başından vurarak öldürüp aynı silahı başına dayayarak intihar ettiği iddia edildi.

Bu sırada ofisin diğer odalarında bulunan 3 kişi silah seslerini duyunca çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ofise gelen 112 ekipleri, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Selahattin Beydaşlı

Olay yeri inceleme ekipleri ofiste incelemelerde bulunurken, o sırada ofiste bulunanlar da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Mali müşavirlik yapan Beydaşlı'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

(İHA / DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu cinayet intihar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
gencim issizim hayallerimi çaldın akp Allaha havale ediyirum seni.
hiç senin suçun yok demi.
ülkemin geleceğini çaldılar..
ne alaka çay deme
Su testisi su yolunda kırılır .Allah affetsin .
Yine show. Belki okuyanlar kızacak ama maalesef böyle.
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