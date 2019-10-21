Zeytinburnu'nda pencereden atlayan kadını kurtarmak için canını hiçe sayan esnaf, o anları anlattı

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunan Fulya B.’yi tutarak canını hiçe sayan 39 yaşındaki esnaf İbrahim Türkeli yaşananları anlattı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un hastanede ziyaret ettiği kahraman esnaf yaşananları anlatırken adeta o anları yeniden yaşadı. Doktorların 7 ton gibi bir yük düşmüş üzerine dedikleri Türkeli ameliyatının ardından 7 ay sonra sağlığına kavuşacağını belirtti.

"DOKTORLAR 7 TON GİBİ BİR YÜK DÜŞMÜŞ ÜZERİNE DEDİLER"

İbrahim Türkeli, “Olay bir anlık yaşandı. Allah güç verdi, kardeşimiz yukarıdaydı bir şeyler attı. Atma dedim. Daha sonra pencereye çıktı. Atma dedim bir baktım kendini saldı Allah geliyor dedim. Onun o kadar şiddetli geleceğini düşünemedim. Allah beterinden korusun ki canı kurtulmuş. Daha kötü şeyler olabilirdi ben bilmiyordum bu kadar şiddetli geleceğini o anki refleksim ile her şey olabilirdi. O düştüğünde yakalarken zaten yakalayacağım diye tuttum. Ters dönünce kafası ayaklarımı kırdı. Vücudu da kollarımı kırdı. Kız komşumuz elimizde büyüdü. İyi bir kız hiç irtibata geçemedik ama iyi olduğu haberlerini aldım. Doktorlar 7 ton gibi bir yük düşmüş üzerine dediler. İlk onu sordum iyi mi kötü mü diye iyi olduğunu öğrendikten sonra tamam deyip kendi derdime düştüm. Hem üzüntülü hem mutluyum. Yarın Allah nasip ederse ameliyata gireceğim. Sağlığıma 7 ay kavuşamayacağım ama 7 ay sonra zaten eski performansıma kavuşamazmışım” diye konuştu.

(İHA)

