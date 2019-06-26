Zeytinde mantar uyarısı

Zeytin ağaçlarında son zamanlarda görülen, çiçeğine ve meyvesine zarar veren 'colletotrichum' mantarının üreticileri ciddi zarara uğratabileceği belirtildi. Yakın tarihte pek görülmeyen bir hastalık olan bu mantar cinsinin, zeytinin kalitesini düşürdüğü, bunun da yağ kalitesini doğrudan etkilediği vurgulandı. Colletotrichum mantarının zeytinin sadece çiçek ve meyvesini değil aynı zamanda ağacın bütün sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, "Giderek artan nemli hava ve ortam sıcaklığı bu mantarın yayılmasını oldukça hızlandırmış durumda. Özellikle Gemlik ve Ayvalık çeşitlerinde bu mantara karşı aşırı hassasiyet var. Memecik çeşidi, biraz daha dirençli gruptan" diyerek üreticileri uyardı.

'Organik tabanlı kükürtlü ilaçlar daha etkili'

Zeytin tanelerinin etrafını beyaz salgıyla sarıp, toprağa düşmesine neden bu mantarın ekim ayında sporlarını ortama saçarak ağaca bulaştığını ve ilkbaharda uyanıp, hastalığı yaydığına dikkati çeken Totoş, bu zararlıyla mücadelenin artırılması gerektiğini söyledi. Colletotrichum mantarı ile mücadelenin birkaç yöntemi olduğunu vurgulayan Totoş, "Bakırlı zirai ilaçlar, bu mantarla mücadelede çok etkili değil. Gülleci bulamacı dediğimiz ilaç veya organik tabanlı kükürtlü ilaçların bu mantara karşı daha etkili olduğunu biliyoruz. Ancak ilaçlama sırasında dikkat edilecek hususların en başında ağacı ilaçladığınız gibi ağaç taç izdüşümünü de ilaçlamanız gerekiyor" diye konuştu.