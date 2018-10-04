YEMEK

Zeytinyağlı yemek pişirilirken en sık yapılan 10 hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

Lezzeti ve görüntüsü yerinde zeytinyağlı yemek yapmak biraz da marifet işidir derler. Evet, elinizin lezzeti zeytinyağlılara ayrı bir tat katacaktır ancak farkında olmadan yaptığınız bu 11 hatadan vazgeçtiğinizde yaptığınız zeytinyağlı yemeklerin usta şeflerin pişirdiklerinden pek bir farkı kalmayacaktır. Bakalım siz bu 10 hatadan kaçını yapıyorsunuz...

Zeytinyağlı yemek pişirilirken en sık yapılan 10 hata

Hata 1: Çok fazla su eklemek

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Şüphesiz ki en büyük sıkıntılardan biri zeytinyağlı yemeklerin su ayarını yapmaktır. Yemeğin başında beklememek için fazlaca eklediğiniz su, yemeği zeytinyağlıdan ziyade sulu bir tarife dönüştürecektir. Sebzeler yavaş yavaş pişerken kendi sularını salar. Bu yüzden yemeğinize az miktarda su eklemek yeterli olacaktır. Zeytinyağlı yemeği ocağa koyduğunuzda ara ara suyunu kontrol edip ne durumda olduğunu gözlemlerseniz çok daha başarlı bir yemek ortaya koymuş olacaksınız. Suyunun ne çok fazla ne de çok az olmamasına dikkat edin.

Hata 2: Yüksek ateşte pişirmek

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Yemeğinizin lezzetli ve tam kıvamında olması için en kısık ateşte pişirmelisiniz. Yüksek ateşte pişen zeytinyağlı sebzelerin kendi suyu ve lezzeti yemeğe geçmez ve ortaya güzel bir aroma çıkmaz. Aman diyelim, kısık ateşte yavaş yavaş...

Hata 3: Pişirirken sık sık karıştırmak,

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Zeytinyağlıları pişirirken karıştırırsanız yemeğinize zarar verirsiniz. Bırakın usul usul kendi halinde pişsin yemek. Suyunu kontrol etmek için bakmanız gerekiyorsa bunu cam kapağın üstünden gözlemleyebilir ya da en kötü ihtimalle tahta kaşıkla tencerenin kenarından kontrol edebilirsiniz.

Hata 4: Pişirirken şeker eklememek

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Pişirirken şeker eklemediğiniz zeytinyağlılar ne yazık ki yavan bir yemeğe dönüşeceklerdir. Çok fazla değil, sadece 1 küp kesme şeker ya da yarım çay kaşığı toz şeker eklemeniz yeterli olacak. Ekleyeceğiniz şeker yemeğe güzel bir aroma katacaktır.

Hata 5: Zeytinyağlıların kararması

Yemeğin lezzeti kadar görüntüsü de önemlidir. Önce göze sonra mideye hitap etmesini isteriz. Pişirdiğiniz zeytinyağlı yemekler kararıp sizin de iştahınızı kapatıyorsa bunun sebebi pişirirken limon suyu eklememenizdir. Hatta sebzelerinizi doğrarken ya da ayıklarken bir süre limonlu suda bekletirsiniz daha garanti olacaktır. Pişirme aşamasında ise ekleyeceğiniz 2 yemek kaşığı limon suyu ortaya tam kıvamında bir zeytinyağlı koymanıza yardımcı olacak.

Hata 6: Pişirirken yağlı kağıt kullanmamak

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Zeytinyağlı yemeklerin görüntüsünün en az tadı kadar etkili olduğunu belirtmiştik. Zeytinyağlıyı zeytinyağlı yapan şeylerden biri de yemeğin gözalıcı bir şekilde parlamasıdır. Bu görüntüyü yakalamak için yemeği pişirirken üzerine yağlı kağıt örtün ve ardından tencerenin kapağını kapatın. Yemek piştikten sonra soğuyana kadar bu kağıdı kaldırmayın.

Hata 7: Kuru soğanı rendelemek

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Kuru soğanı bıçakla doğrayıp yemeğinize eklerseniz lezzetinin iki katına çıktığını siz de fark edeceksiniz.

Hata 8: Enginar ve baklaya un kullanmamak

Enginar ya da taze bakla pişirirken zeytinyağına az bir miktarda un ekleyerek karıştırın. Sonrasında sebzelerinizle bu karışımı harmanlayın. Yemeğiniz çok daha lezzetli ve kıvamlı olacaktır.

Hata 9: Zeytinyağlı sarmanın iç harcını demlendirmemek

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Pişirdiğiniz dolmaların içi lapa oluyorsa iç harcı kavurduktan sonra muhakkak demlendirin. Eğer sarmanın içinde kuş üzümü kullanmayı sevmiyorsanız bunu yerine bir çimdik toz şeker ekleyin.

Hata 10: Tencerede soğumaya bırakmamak

Zeytinyağlıyı pişirdikten sonra yemeği hemen servis tabağına aktarmayın. En doğru yöntem zeytinyağlıyı bir gece önceden pişirmek ve tencere içinde buzdoabında bir gece bekletmek.


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