Zeytinyağlı yemek pişirilirken en sık yapılan 10 hata

Hata 1: Çok fazla su eklemek

Şüphesiz ki en büyük sıkıntılardan biri zeytinyağlı yemeklerin su ayarını yapmaktır. Yemeğin başında beklememek için fazlaca eklediğiniz su, yemeği zeytinyağlıdan ziyade sulu bir tarife dönüştürecektir. Sebzeler yavaş yavaş pişerken kendi sularını salar. Bu yüzden yemeğinize az miktarda su eklemek yeterli olacaktır. Zeytinyağlı yemeği ocağa koyduğunuzda ara ara suyunu kontrol edip ne durumda olduğunu gözlemlerseniz çok daha başarlı bir yemek ortaya koymuş olacaksınız. Suyunun ne çok fazla ne de çok az olmamasına dikkat edin.

Hata 2: Yüksek ateşte pişirmek

Yemeğinizin lezzetli ve tam kıvamında olması için en kısık ateşte pişirmelisiniz. Yüksek ateşte pişen zeytinyağlı sebzelerin kendi suyu ve lezzeti yemeğe geçmez ve ortaya güzel bir aroma çıkmaz. Aman diyelim, kısık ateşte yavaş yavaş...

Hata 3: Pişirirken sık sık karıştırmak,

Zeytinyağlıları pişirirken karıştırırsanız yemeğinize zarar verirsiniz. Bırakın usul usul kendi halinde pişsin yemek. Suyunu kontrol etmek için bakmanız gerekiyorsa bunu cam kapağın üstünden gözlemleyebilir ya da en kötü ihtimalle tahta kaşıkla tencerenin kenarından kontrol edebilirsiniz.