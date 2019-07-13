Zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulunan çiftçi tutuklandı

Kiraz'ın kırsal Yukarı Çayağzı Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş., çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki kontrolde S.Ş.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadede S.Ş.'nin, çiftçilik yapan Erol Kaymak'ın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti.
TUTUKLANDI
Jandarma ekiplerince belirlenen adrese perşembe günü düzenlenen operasyonla Erol Kaymak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erol Kaymak, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
S.Ş. ise devlet korumasına alındı.
(DHA)
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