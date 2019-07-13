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Zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulunan çiftçi tutuklandı

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YAŞAM  | 13.07.2019 19:37 | Son Güncelleme

İzmir'in Kiraz ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş.'nin (24) rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.Ş.'nin, çiftçi Erol Kaymak (23) tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaymak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.Ş. ise devlet korumasına alındı.

Zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulunan çiftçi tutuklandı

Kiraz'ın kırsal Yukarı Çayağzı Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş., çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki kontrolde S.Ş.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadede S.Ş.'nin, çiftçilik yapan Erol Kaymak'ın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti.

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TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince belirlenen adrese perşembe günü düzenlenen operasyonla Erol Kaymak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erol Kaymak, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

S.Ş. ise devlet korumasına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir cinsel istismar tutuklama

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