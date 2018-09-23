Zihni Göktay sitem etti: Telefonum hiç çalmıyor?

Mesut Yar, usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın sitemini köşesine taşıdı...

İşte Posta yazarı Mesut Yar'ın yazısı:

USTALARA SAYGI LÜTFEN!

“Ulan İstanbul” (Kanal D) dizisinin “pencere önü çiçeği” diyebileceğimiz Servet Abi karakterine hayat veren Zihni Göktay ustayla lafladık... Tiyatroda 55 yılı devirmiş. Bu yıl iki oyunla İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sahnesinde yine. Maşallah. Ama bir serzenişi var... Dizi iklimini çok sevmesine rağmen akıllara gelmeyişi. Hayıflanmıyor sadece serzenişte bulunuyor...

“Üstadım şimdi hangi kanaldasınız?” minvalindeki sorulardan bıkmış. Hepsine ortak yanıtı “Süveyş Kanalı’ndayım” oluyormuş. “Nasıl söyleyeyim ki, telefonum hiç çalmıyor?” diyen Zihni ağabeyimizi tez elden bir dizide görmek istiyoruz. Net!

