Zincir marketlerde satılıyordu! Popüler süt acilen geri çağırıldı!

Batı Avustralya'daki Aldi, Woolworths ve Coles gibi perakende satış noktalarında satılan a2 Süt Şirketi'nin şişelerde ciddi hastalıklara yol açabilecek bakterilerin bulunduğu endişesiyle a2 Light sütü geri çağırılıyor.

Dailymail'de yer alan habere göre sağlık yetkilileri, müşterileri a2 sütünü tüketmemeye ve yerel süpermarketlerine iade ederek paralarını almaya çağırıyor. Etkilenen kartonların üzerinde 'SON KULLANIM TARİHİ: 06/06 #41' ibaresi yer alıyor.

SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartları'na (FSANZ) göre, listeria monocytogenes bakterisi önemli bir sağlık riski oluşturuyor. Özellikle hamileler, doğmamış bebekler, yeni doğanlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için oldukça tehlikelidir.

FSANZ'ın internet sitesinde, "Listeria monocytogenes ile kirlenmiş gıdaların tüketilmesi sonucu genel nüfus da hastalanabilir" ifadeleri yer alıyor. Health Direct, listeriosis belirtileri arasında ateş, mide bulantısı, baş ağrısı, yorgunluk ve kas ağrıları ve sızılarının bulunduğunu söylüyor.