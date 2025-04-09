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Zincir marketteki o iddiayı duyan herkes endişelendi! Bakın tavuklara ne yapmışlar! Son kullanma tarihini...

Tavukla ilgili skandallar, zehirlenmeler ve can kayıpları sürerken zincir bir markette satılan tavuklarla ilgili iddia sosyal medyada yayıldı. Endişelenen kullanıcılar bir daha güvenip tavuk alamayacaklarını söyledi. Son kullanma tarihini bakın ne yapmışlar...

Zincir marketteki o iddiayı duyan herkes endişelendi! Bakın tavuklara ne yapmışlar! Son kullanma tarihini...
Jale Uslu

Her geçen gün tavukla ilgili ihmaller artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlenmişti. Ardından da fenomen gece dönercisinin mekanında çiğ tavuk üzerine pişmiş tavuk takıldığı ortaya çıkmıştı.

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Yemek mekanlarında ihmaller sürerken, vatandaşlar marketlerden aldıkları tavuklara da kuşkuyla bakmaya başladı. Ölüm haberleriyle birlikte müşteriler tedirgin olmaya başladı. Bazı zincir marketlerle ilgili de iddialar ortaya atıldı.

"SON KULLANMA TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Üç harfli zincir bir markete giden müşterinin yayınladığı video gündem oldu. Videoda tavukların son kullanma tarihinin değiştirildiğini iddia etti.

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Tükenmez kalemle değiştirildiği söylenen tavukların son kullanma tarihinin aslında 5 olduğu fakat 9 olarak değiştirildiği belirtildi. Müşteri, "Son kullanma tarihleri 5 olan tavukları 9 diye satıyorlar." dedi.

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Sosyal medyadan yapılan yorumlar:

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Anahtar Kelimeler:
tavuk
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