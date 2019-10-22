Zipline nedir? Zipline nasıl yapılır? Ülkemizde nerede zipline yapılır?

Adrenalin sevenlerin bir tutkusu haline gelen her yaştan kişinin keyifle yapabileceği bir açık hava aktivitesi olan zipline son zamanlarda ülkemizde büyük bir yükselişe geçti. Çoğu doğayla iç içe olan tesislerde camping ve mesire yerlerinde karşımıza çıkan zipline nedir? Bu eğlenceli açık hava aktivitesinin modelleri nelerdir? Zipline nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ZİPLİNE NEDİR?

Ülkemizde popülaritesini arttıran zipline, belli yüksekliğe sahip bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat ile gerekli önemler alınarak kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir. Tekerlekli bir makaranın çelik halata bağlanmasıyla hızlanan zipline hattında, yaklaşık saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilir. Bu hız, zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.

ZİPLİNE NASIL YAPILIR?

Alçak bir noktada bağlanmış çelik halatın başına yani başlangıç noktasına geçilerek eminet kemeri takılıp gerekli önemler alındıktan sonra mevcut ağırlığınızla kendinizi boşluğa bırakarak belirli bir hızla pakurun sonuna ulaşırsınız. Bu sürede geçen heyecan dolu anlar ise unutulmaz bir anı olarak hafızanıza kaydedilir. Zipline tek başına yapılan bir aktivitedir.