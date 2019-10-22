Zipline nedir? Zipline nasıl yapılır? Ülkemizde nerede zipline yapılır?

Adrenalin sevenlerin bir tutkusu haline gelen her yaştan kişinin keyifle yapabileceği bir açık hava aktivitesi olan zipline son zamanlarda ülkemizde büyük bir yükselişe geçti. Çoğu doğayla iç içe olan tesislerde camping ve mesire yerlerinde karşımıza çıkan zipline nedir? Bu eğlenceli açık hava aktivitesinin modelleri nelerdir? Zipline nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...
ZİPLİNE NEDİR?
Ülkemizde popülaritesini arttıran zipline, belli yüksekliğe sahip bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat ile gerekli önemler alınarak kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir. Tekerlekli bir makaranın çelik halata bağlanmasıyla hızlanan zipline hattında, yaklaşık saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilir. Bu hız, zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.
ZİPLİNE NASIL YAPILIR?
Alçak bir noktada bağlanmış çelik halatın başına yani başlangıç noktasına geçilerek eminet kemeri takılıp gerekli önemler alındıktan sonra mevcut ağırlığınızla kendinizi boşluğa bırakarak belirli bir hızla pakurun sonuna ulaşırsınız. Bu sürede geçen heyecan dolu anlar ise unutulmaz bir anı olarak hafızanıza kaydedilir. Zipline tek başına yapılan bir aktivitedir.
ZİPLİNE MODELLERİ NELERDİR?
Zipline modelleri doğal veya yapay olarak alanınızın özelliklerine göre oluşturulur.
Doğal Zipline Hatları:
Mevcut ağaçlık alanınız içerisinde ağaç gövdelerine ahşap platformlar yerleştirilerek oluşturulan ağaçlar arasındaki mesafeye göre uzunluğun belirlendiği parkurlardır.
Yapay Zipline Hatları:
Ahşap veya metal direkler, sabit betonarme yapılar arasında oluşturulan parkurlardır.
ZİPLİNE PARKURU OLUŞTURURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Zipline hatlarını oluşturma sırasında en önemli unsur hattın uzunluğudur. Bununla birlikte kurulacak zipline hattının güzargahı üzerindeki engelleyici etkenler (ağaçlar, binalar, tepeler, su birikintisi, vadi ve uçurumlar, yüksek gerilim hatları, trafiğe açık yollar, vb.) olası kazaların önüne geçmek amacıyla önemle dikkate alınmalıdır.
TÜRKİYE'DEKİ ZİPLİNE PARKURLARI
Türkiye'deki birçok mesire ve camping yerlerinde hatta büyük alışveriş merkezlerinde ufak da olsa zipline parkurları ile karşılaşabilir bu eğlenceli aktivitenin tadını çıkarabilirsiniz. Bununla birlikte Türkiye'deki en büyük ve en çok öne çıkan zipline parkurları ise şöyle:
Türkiye'nin en büyük zipline parkuru, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'nda bulunuyor. Toplam 1 kilometrelik parkur, 4 ayrı hattan oluşuyor.
Kadın çayırı mevkiinde yerden 25 metre yükseklikte ve 530 metre uzunluğundaki zipline hattı siz adrenalin severleri bekliyor.
Rize‘nin Ayder ilçesinde de hem serinlemek hem manzaranın tadını çıkarmak hem de zipline keyfini yaşamak isteyenler için zipline hattı bulunmaktadır. 75 metre yükseklik ve 160 metre uzunluktaki zipline hattı ile ziyaretçilerine Ayder manzarasını yukarıdan görme imkanı sunuyor.
Çoruh Nehri üzerindeki Borçka Barajı’nın üstüne kurulan zipline hattı 385 metre gidiş ve 385 metre dönüşle Karadeniz’in tek parçadan oluşan en uzun hattıdır. Artvin‘in ise ilk zipline merkezidir.
Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü‘ne teleferikten esinlenerek Rekreasyon Projesi adı altında bir zipline hattı kurulmuştur. Göl boyunca zipline keyfini sınırlarda yaşamak için Tortum Göl’ünü tercih edebilirsiniz.
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