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Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu! Tarihi başarı..

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.04.2025 21:02
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Ziraat Bankkart, CEV Kupası finali rövanş maçında Asseco Resovia ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart şampiyon oldu.

Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu! Tarihi başarı..

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında ağırladığı Polonya ekibi Asseco Resovia'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Başkentli voleybolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. 7600 kişilik TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu tamamen doldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Takımların birçok servis hatası yaptığı ilk 30 oyun (15-15) eşitlikle geçildi. Etkili servisleriyle Ziraat Bankkart savunmasını zorlayan ve blok sayıları kazanan Polonya ekibi, farkı 4 sayıya (16-20) çıkarmasının ardından arkasına bakmadı ve ilk seti 25-20'lik skorla kazandı. İkinci sete daha iyi manşet alarak başlayan Ziraat Bankkart, yakaladığı 3 sayılık (5-2) farkı 21. oyunun bitiminde (12-9) korudu. ABD'li oyuncusu Anderson'ın smaç servisleriyle peş peşe aldığı 5 sayıyla 17-9 öne geçen başkent ekibi, 2. seti 25-17 kazanarak skoru 1-1 eşitledi.

NEFES KESEN 3. SET

Seyirci desteğini arkasına alan Ziraat Bankkart, 3. setin ilk 5 puanını hanesine yazdırdı. Cebulj ve Bednorz'un etkili oyunuyla farkı kapatan Asseco Resovia, 39. oyunda (19-20) üstünlüğü ele geçirdi. Cebulj'nin smacının, Boyer'in servisinin filede kalmasıyla 23-22 öne geçen Ziraat Bankkart, büyük heyecana sahne olan 3. seti 28-26 aldı ve durumu 2-1 yaptı. Anderson'ın servis kullandığı 4. setin başında 6-1 üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, demoralize olan rakibi karşısında farkı arttırdı. Seti 25-14 alan başkent ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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spor Osman Aşkın Bak Voleybol
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