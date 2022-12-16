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Ziraat eş anlamlısı nedir? Ziraat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında anlam birliği olan kelimelere eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler ancak aynı cümle aynı anlama gelen birden fazla kelimenin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Dilimizde hem Türkçe hem de yabancı kökenli aynı anlamı taşıyan birçok kelime bulunur. Eş anlamlı kelimelerden birisi olan ziraatın eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Ziraat eş anlamlısı nedir? Ziraat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Coğrafi konumumuz ve dini inançlarımızdan dolayı geçmişten günümüze Araplarla birçok alanda etkileşimde bulunduğumuz görülür. Dil de bu alanlardan biridir. Bu nedenle dilimize Arapçadan sayısız kelime geçmiştir. "Ziraat" kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup toprak üzerinde yapılan çalışmalar için kullanılmaktadır. Bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • isim Tarım

Ziraat kelimesini içeren örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ziraat alanında pek çok yenilik yapılmış, bu sayede ülkemizin kalkınması hızlanmıştır.
  • Ziraat mühendisi olan annem, bahçemize küçük bir sera kurmayı planlıyor.
  • Ziraat özellikle köy hayatı için mühim bir geçim kaynağıdır.
  • Dedemin en büyük hobilerinden biri ziraat ile uğraşmaktır.
  • Bu sene elde edilen ziraat hasılatının geçen seneye oranla çok daha az olduğu açıklandı.
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Ziraat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlı ya da anlamdaş sözcükler olarak sınıflandırılır. Bu sözcükler birbirinin yerine geçebilir ancak beraber kullanılmamaları gerekir. Birbirlerinin yerine geçince anlam farkına yol açmayan eş anlamlı kelimeler birlikte kullanıldıklarında ise gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğuna yol açar.

Dilimizde aynı anlama sahip olan birçok kelime bulunur.Ziraat kelimesinin eş anlamı olan tek bir kelime bulunur. Ziraat eş anlamlısı:

  • Tarım

Ziraatın eş anlamlısı olan tek sözcük tarımdır. Eski Türkçedeki ekin ekmek anlamına gelen "tarı-" fiilinden türemiştir. Uzun yıllardır dilimizde kullanılan bu sözcük bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bu ürünlerin kalite ve verimliliklerinin sağlanıp arttırılması, korunması, işlenmesi, pazarlanması gibi anlamları kapsamaktadır.

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Ziraatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ziraat eş anlamlısı olan tarım kelimesiyle örnek cümleler:

  • Cumhuriyetin ilanından sonra tarımsal alanda birçok reform yapılmıştır.
  • Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir ve organik olması için tarım esnasında çevre ve hayvan sağlığı en iyi şekilde korunmalıdır.
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