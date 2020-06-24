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Ziraat Odası Başkanı Karan: "Üreticimizin ürününe sahip çıkmalıyız"

GİRESUN HABERLERİ  | 24.06.2020 15:09 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık hasadı öncesinde yüksek fiyattan önceden satış yapıp, hasat zamanı üreticiden düşük fiyata ürün almanın peşinde olanlara fırsat verilmemesini istedi.2020 yılı fındık hasadına 1,5 ay gibi bir süre kaldığını hatırlatan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan; dikerken, ekerken, toplarken ter dökmeden üreticinin alın teri üzerinden para kazananların şimdiden dalın ucundaki fındığı kendi malı gibi pazarlamaya başladıklarını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Karan: "Üreticimizin ürününe sahip çıkmalıyız"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık hasadı öncesinde yüksek fiyattan önceden satış yapıp, hasat zamanı üreticiden düşük fiyata ürün almanın peşinde olanlara fırsat verilmemesini istedi.
2020 yılı fındık hasadına 1,5 ay gibi bir süre kaldığını hatırlatan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan; dikerken, ekerken, toplarken ter dökmeden üreticinin alın teri üzerinden para kazananların şimdiden dalın ucundaki fındığı kendi malı gibi pazarlamaya başladıklarını söyledi. Karan, Giresun’da fındık sektörünün suni gündemlerle başka yöne çekildiğini belirterek üreticinin alın teriyle oynamak isteyenlere dikkat çekti.
Sezon başı ile sezon sonunda fındık fiyatında uçurum yaşandığını vurgulayan Karan, bu uçurumun her sezon öncesi yapılan alivre (önceden satış) satıştan kaynaklandığını belirtti.
Karan, yeni sezon öncesi serbest piyasada fındık fiyatının düşüşe geçtiğini ifade ederek “Her ne hikmetse bu yılda yaklaşık bir ay önce 27 liraya kadar çıkan fındık fiyatı, bugünlerde hızlı bir şekilde irtifa kaybetmeye yani düşmeye başladı. Bunun sebebini artık bilmeyen yok. Sezon sonu üreticinin elinde ürün kalmayınca, olmayan fındığın fiyatını yükseltip yüksek fiyattan ihracat yapmak isteyenler, yeni sezon öncesi ise tam tersini yapıp üreticini elinden ürününü ucuza kapatanın hesabını yapıyor. Bunu yaparken de yüksek fiyattan alivre satış gerçekleştiriyor. Üreticiden alırken, yok bu yıl rekolte yüksek, yok geçen yıldan stok fazla, yok çürük, yok aflatoksin bahaneleri, ama satarken her şey güllük gülistanlık. Devletimiz ve yetkililer artık sezon başı ile sezon sonu yaşanan fiyat uçurumuna müsaade etmemeli. Üreticini hakkını, hukukunu korumalı, alivre satış yapan kim varsa tek tek tespit edilerek cezalandırılmalıdır” dedi.
Her yıl masa başında dünyanın ve Türkiye’nin tahmini fındık rekoltesinin Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi tarafından açıklandığına işaret eden Karan, konseyin 620 bin ton rekolte açıkladığı yerde Türkiye’nin 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 500 bin tonu geçmemesini beklediklerini kaydetti.
Karadeniz’in ‘Yeşil Altın’ı olarak tabir edilen fındığın bu yıl gerçekten altın değerinde olduğunu söyleyen Karan, üreticileri alivrecilerin oyununa gelmemeye, ürünlerine sahip çıkmaya davet etti.

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