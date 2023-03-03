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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? TFF açıkladı! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri...

03.03.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Bilindiği üzere Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Şubat - 1 Mart ila 2 Mart tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final maçları ertelenmişti. Tarihler belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte, TFF'den yapılan açıklama ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? TFF açıkladı! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ile ilgili beklenen açıklama Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen sporseverler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının ne zaman olduğunu öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ile ilgili detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları ile ilgili TFF'den yapılan açıklama:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.

Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir."

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
MKE Ankaragücü - Trabzonspor
Galatasaray - Medipol Başakşehir

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