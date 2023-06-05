SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak maçın hakemi açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak maçın hakemi açıklandı!

05.06.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetecek hakem resmen açıklandı. 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak maçın hakemi açıklandı!

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

AA-20221022-29223758-29223753-FENERBAHCE_MEDIPOL_BASAKSEHIR (Large)

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

8d8d162d14d946ceb3706e55fae4e58d

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte kupa finalinin oynanacağı stadyum...İşte kupa finalinin oynanacağı stadyum...
Süper Lig devinden yılın transfer harekatıSüper Lig devinden yılın transfer harekatı
Giydiği kıyafetle yürek hoplattı! Binlerce beğeni...Giydiği kıyafetle yürek hoplattı! Binlerce beğeni...
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir fenerbahçe türkiye kupası ziraat türkiye kupası final ziraat türkiye kupası final maçı türkiye kupası final hakemi maçın başakşehi yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü!

Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü!

'İki lider anlaşamadı' Görüşmede neler konuşuldu?

'İki lider anlaşamadı' Görüşmede neler konuşuldu?

İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri!

İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri!

İzleyenlerin ağzı açık kaldı! Fenerbahçeli futbolcu: Jesus'a devre arasında bir şey oldu

İzleyenlerin ağzı açık kaldı! Fenerbahçeli futbolcu: Jesus'a devre arasında bir şey oldu

Burak Yılmaz kariyerini noktaladığını açıkladı! Yeni görevi...

Burak Yılmaz kariyerini noktaladığını açıkladı! Yeni görevi...

Messi'nin babası yeni takımını açıkladı!

Messi'nin babası yeni takımını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.