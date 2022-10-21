SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi belli oldu

21.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi yapıldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri bu turda belli oldu. Siyah-beyazlılar turnuvaya 4. turdan katılım sağlarken, Galatasaray, Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eleyerek 4. tura yükselmişti. İşte iki dev takımın rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşandı. 4. turda Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşacağı ekipler yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

595

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazille Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyetAslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''
Yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor!Yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray Ziraat Türkiye Kupası oynanacak iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Galatasaray savaşı başlattı! Fenerbahçe taraftarını sinirden çıldırtan paylaşım

Galatasaray savaşı başlattı! Fenerbahçe taraftarını sinirden çıldırtan paylaşım

Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı haberinin ardından Galatasaray forması giydirdiler!

Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı haberinin ardından Galatasaray forması giydirdiler!

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

'Rambo Okan' 10 milyon TL kazanabilir! Dava açtı...

'Rambo Okan' 10 milyon TL kazanabilir! Dava açtı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.