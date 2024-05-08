Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Beşiktaş'ın rakibi oldu...

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk maçını Trabzonspor 3-2 kazanmış ve avantajı cebine koymuştu. Karşılıklı ataklarla geçen rövanş maçını bordo-mavililer 4-0 kazandı ve finale yükseldi.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Meunier, 69. dakikasında Taxiarchis Fountas ve 73,77.dakikalarda Umut Bozok takımına galibiyeti getiren golleri attı.
Ankaragücü'nü mağlup ederek finale çıkmaya hak kazanan Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'lık ilk maçın rövanş maçında rakibi MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş finale yükselmişti.
ZTK finali 23 Mayıs tarihinde oynanacak. Mücadelenin nerede oynanacağı ise henüz belli olmadı.