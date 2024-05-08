SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Beşiktaş'ın rakibi oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Beşiktaş'ın rakibi oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.05.2024 22:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. İlk maçı 3-2'lik skorla kazanan bordo-mavililer, İstanbul'a avantajlı skorla gelmişti. İki takımın da kazanıp finale çıkmak istediği mücadeleyi Trabzonspor 4-0 kazanarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Beşiktaş'ın rakibi oldu...

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk maçını Trabzonspor 3-2 kazanmış ve avantajı cebine koymuştu. Karşılıklı ataklarla geçen rövanş maçını bordo-mavililer 4-0 kazandı ve finale yükseldi.

TRABZONSPOR 4 GOLLE İŞİ BİTİRDİ

GNFHAUHWgAAPfgI

Karşılaşmanın 54. dakikasında Meunier, 69. dakikasında Taxiarchis Fountas ve 73,77.dakikalarda Umut Bozok takımına galibiyeti getiren golleri attı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

fdde70bea1344b2887e8f33e2895dd0c

Ankaragücü'nü mağlup ederek finale çıkmaya hak kazanan Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor oldu.

BEŞİKTAŞ 1-0 KAZANMIŞTI

Screenshot_1

Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'lık ilk maçın rövanş maçında rakibi MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş finale yükselmişti.

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

Screenshot_2

ZTK finali 23 Mayıs tarihinde oynanacak. Mücadelenin nerede oynanacağı ise henüz belli olmadı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konferans Ligi'nde ilk finalist belli oldu!Konferans Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
Fenerbahçe Beko, Final Four’a yükseldi!Fenerbahçe Beko, Final Four’a yükseldi!
''Bu sezon da şampiyon olacağız''''Bu sezon da şampiyon olacağız''
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Trabzonspor beşiktaş türkiye kupası Ziraat Türkiye Kupası ziraat türkiye kupası yarı final maçın
En Çok Okunan Haberler
Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası

Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası

İstanbul'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! "5-6 aydır gelip tehdit ediyorlar"

İstanbul'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! "5-6 aydır gelip tehdit ediyorlar"

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves, takım otobüsünde tutuklandı!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves, takım otobüsünde tutuklandı!

''Bu sezon da şampiyon olacağız''

''Bu sezon da şampiyon olacağız''

''Bazı anlama özürlüler var, onlara da çok sinirleniyorum''

''Bazı anlama özürlüler var, onlara da çok sinirleniyorum''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.