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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe! Batshuayi duble yaptı, Sarı-Lacivertliler Başakşehir'i 2-0 mağlup etti

11.06.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Henüz 47. saniyede rakibi karşısında 1-0 öne geçmeyi başaran Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Sarı-Lacivertliler son olarak 2012/13 sezonunda kazandığı kupayı 7. kez müzesine götürmeyi başardı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe! Batshuayi duble yaptı, Sarı-Lacivertliler Başakşehir'i 2-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nın Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Sarı-Lacivertliler kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin golleri 1 ve 29'uncu dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

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Karşılaşmanın ilk düdüğünün gelmesinden yalnızca 47 saniye geçerken, Fenerbahçe golü buldu. Başakşehir savunmasının hatasında topla buluşan Arda Güler yaptığı şık asistle Batshuayi'ye topu ulaştırdı ve Belçikalı oyuncu takımını öne geçirdi.

Bu sezon ilk kez yaşandı! Finalde gol 47. saniyede geldi Bu sezon ilk kez yaşandı! Finalde gol 47. saniyede geldi

SON ANDA MÜDAHALE

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Dakikalar 18'i gösterirken, Arda Güler sağ kanattan çok şık çalımlarla içeri yönelip arka direkteki Enner Valencia'ya yaptığı ortayı son anda Başakşehir savunması kafayla kornere yolladı.

BATSHUAYI YİNE SAHNEDE

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Arda Güler'in pasında sağ kanatta hareketlenen Willian Arao'nun içeri çevirdiği topa ön direkte Leo Duarte dokunamadı ve sonrasında Muhammed Şengezer'den seken topu Michy Batshuayi, boş kaleye ağlara yolladı ve hem kendinin hem takımının ikinci golünü kaydetti.

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3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

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29'uncu dakikada rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu 3 değişiklik birden yaptı. Başakşehir'de Serdar Gürler, Caner Erkin ve Lucas Biglia oyundan çıkarlarken Adnan Januzaj, Eden Karzev ve Lucas Lima oyuna girdiler.

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DİREKTEN DÖNDÜ!

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Maçın 51. dakikasında iki güzel hareket birden geldi. Arda Güler'in pasında topla buluşan Zajc'ın şutunda kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesi sonrası direk gole izin vermedi.

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GOL GEÇERSİZ SAYILDI

KKKKKKKK

Mücadelenin 67. dakikasında Başakşehir Januzaj ile golü buldu ancak gol kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

7'NCİ KEZ ŞAMPİYON

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Türkiye Kupası'nı daha önce en son 2013 senesinde kazanan, 2018'de de finalde Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe, 10 yıllık kupa hasretine son verdi. Sarı Lacivertliler, İzmir'de daha önce 2006 ve 2009'da Atatürk Stadı'ndaki finallerde Beşiktaş'a 3-2 ve 4-2 yenilerek kupayı kaybetmişti. Sarı-Lacivertliler, bu şampiyonlukla müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 7'ye çıkardı.


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