Ziraat Türkiye Kupası'nda seremonide dikkat çeken detay! Fenerbahçe 5 yıldızı formayla sahaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası’nın İzmir’de oynanan finalinde Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 9 sezon sonra kupanın sahibi oldu.

7'NCİ KEZ KUPAYA UZANDI

Bu sezon 61. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan final maçında rakibi Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe oldu. 9 sezon sonra kupaya sahip olan sarı-lacivertliler, tarihindeki 7. Türkiye Kupası’nı da kazanmış oldu.

5 YILDIZLI FORMAYLA ÇIKTILAR

Sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmanın son düdüğünün ardından formalarını değiştirirken törene 5 yıldızlı formaları giyerek katıldı. Düzenlenen törende sarı-lacivertliler kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden aldı.

YENİ SEZONDA TÜRK BAYRAKLI FORMA

Öte yandan Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu formalarında Türk bayrağı yer alacak.

FENERBAHÇE’DEN RAKİBE ALKIŞ

Fenerbahçeli futbolcular ve Teknik Direktör Jorge Jesus kupa töreninde ikincilik madalyalarını alan Başakşehirli futbolcuları ve hakemleri koridor yaparak alkışladı. Fenerbahçe taraftarları ise eski kaptan, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na tezahüratlarda bulundu.

