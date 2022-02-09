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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor çeyrek finalde

09.02.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Denizlispor, evinde Trabzonspor’u ağırladı. Müsabakayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip kupada çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor çeyrek finalde

Bordo-mavili ekip 8’inci dakikada Hüseyin’le öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Denizlispor, 59’uncu dakikada Mustafa ile beraberliği yakaladı: 1-1. Trabzonspor, 77’nci dakikada ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Kouassi’nin attığı golle galibiyete uzanıp turu geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8’inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğan’ın ortasında ön direkte topa dokunan Hüseyin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

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23’üncü dakikada Denizlispor gole yaklaştı. Trabzonspor’un top kaybı sonucu ceza alanına sokulan Turaç’ın şutunda Erce gole izin vermedi.

30’uncu dakikada Murat Cem’in kullandığı köşe atışında Enis kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.

53’üncü dakikada Asım’dan sıyrılan Murat Cem şutunu çekti, Denizlispor kalecisi Abdulkadir topu kontrol etti.

54’üncü dakikada Denizlispor beraberlik şansini kaçırdı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mustafa’nın şutunda kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59’uncu dakikada maça beraberlik geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Mustafa’nın çevirdiği top kaleci Erce’nin üzerinden ağlarla buluştu: 1-1.

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77’nci dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Murat Cem’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kouassi plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx), İlker Takpak (xxx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xx) - Lopes (x), Muhammet Özkal (xx) (Dk. 73 Leo x), Ahmet (xx), Muhammet Eren (x), Erdal (xx) (Dk. 90 Mehmet Eren), Asım (xx), Turaç (xx) (Dk. 73 Ömer x), Mustafa (xx), Bünyamin (x) (Dk. 73 Gökhan x), Özer (x) (Dk. 81 Emre)

TRABZONSPOR: Erce (xxx) - Serkan (xx) (Dk. 78 Peres x), Hüseyin (xxx), Ahmetcan (xx), İsmail (xxx), Berat (xxx), Murat Cem (xxx) (Dk. 78 Siopis x), Yunus (x) (Dk. 63 Bakasetas x), Yusuf Erdoğan (xx), Kouassi (xxx), Enis (xx) (Dk. 69 Puchacz x)

GOLLER: Dk. 8 Hüseyin, Dk. 77 Kouassi (Trabzonspor) - Dk. 59 Mustafa (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Lopes, Erdal (Denizlispor), Ahmetcan, Berat (Trabzonspor)


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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