Zirai dona damacanalı çözüm

Ordulu zeki çiftçi tarlasındaki tohumlarını plastik damacanalarla soğuklara karşı pratik bir yöntemle koruyor. Kabadüz ilçesinde yaşayan Güven Şimşek, tarlasına ektiği fasulye tohumlarının soğuktan ve zirai dondan etkilenmemesi için her birisinin üzerini plastik damacanalarla kapatarak koruma altına aldı.
Yaylalarının rakımının yüksek olduğuna dikkat çeken Şimşek, ilk defa denediği damacana yöntemiyle tohumlarının şuana kadar zirai dondan korumayı başardığını söyledi.
Bölgesinde kimsenin tarlasını henüz ekmeye başlamadığının altını çizen Şimşek, şunları aktardı:
"Bu yöntemi internette gördüm. Kendi tarlamda uygulamaya karar verdim. Bilindiği gibi burası rakım olarak oldukça yüksek bir yer. Geceleri çok soğuk oluyor. Onun için henüz hiç kimse tarlasına ekim yapmadı. Ben ise bu yöntemle fasulye tohumlarımı tarlama ekimini yaptım. Şu an sonuç çok iyi görünüyor. Damacanalar tohumlarımı hem soğuktan hem de zirai dondan koruyor. Tohumlar hızla büyüyor. Bu yöntem sayesinde herkesten önce fasulyelerimi tarlamdan toplayacağım."
KAYNAK:İHA
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