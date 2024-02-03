Zirve yeniden Sarı-Lacivert! Fenerbahçe Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek liderliği Galatasaray'dan geri aldı

Süper Lig'in 24. haftasında 60 puanlı Fenerbahçe, 34 puanla ligin 6. sırasında bulunan Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılırken liderliği geri aldı.
Hızlı başlayan karşılaşmanın 11'nci dakikasında Tadic sol kanattan içeri çevirdi, Dzeko'dan önce Bahadır kafayı vurdu, arka direkte Cengiz gelişine vurdu, top yan ağlarda.
42' Karşılaşmada ilk yarının son bölümlerinde Cengiz ceza alanı sağ çaprazında uzak direğe ayak içiyle öyle şık vurdu ki kaleci Helton'u çaresiz bıraktı.
Maçın uzatma dakikalarında Batshuayi attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Sarı-Lacivertliler bu galibiyetle maç fazlasıyla lider konumda bulunan Galatasaray'dan liderliği geri alırken puanını 63'e çıkardı.
Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Çağlar Söyüncü ilk kez 11'de başladı.