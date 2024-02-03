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Zirve yeniden Sarı-Lacivert! Fenerbahçe Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek liderliği Galatasaray'dan geri aldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2024 20:57 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 2-0'lık üstünlüğü sonuçlanırken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'dan liderliği geri aldı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 24. haftasında 60 puanlı Fenerbahçe, 34 puanla ligin 6. sırasında bulunan Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılırken liderliği geri aldı.

TOP YAN AĞLARDA

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Hızlı başlayan karşılaşmanın 11'nci dakikasında Tadic sol kanattan içeri çevirdi, Dzeko'dan önce Bahadır kafayı vurdu, arka direkte Cengiz gelişine vurdu, top yan ağlarda.

CENGİZ GOLLERE DEVAM EDİYOR

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42' Karşılaşmada ilk yarının son bölümlerinde Cengiz ceza alanı sağ çaprazında uzak direğe ayak içiyle öyle şık vurdu ki kaleci Helton'u çaresiz bıraktı.

Cengiz ağızları açık bıraktı, bir ilki başardı! Cengiz ağızları açık bıraktı, bir ilki başardı!

BATSAHUYI SKORU BELİRLEDİ

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Maçın uzatma dakikalarında Batshuayi attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

LİDERLİĞİ GERİ ALDI

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Sarı-Lacivertliler bu galibiyetle maç fazlasıyla lider konumda bulunan Galatasaray'dan liderliği geri alırken puanını 63'e çıkardı.

ÇAĞLAR İLK KEZ 11'DE

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Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Çağlar Söyüncü ilk kez 11'de başladı.

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