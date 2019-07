Zirvede hüküm süren film The Lion King (Aslan Kral) oldu

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Dünya genelinde vizyona hızlı bir giriş yapan The Lion King (Aslan Kral), zirveyi kimseye kaptırmadı. Boşrollerinde Brad Pitt, Leonardo DiCapiro ve Margot Robbie'nin oynadığı Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) Quentin Tarantino'nun bugüne kadar ki en iyi açılış yapan filmi olsa da gişede liderliği elde edemedi. ABD'de tüm zamanların en iyi temmuz açılışına imza atarak Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'nin rekorunu egale eden Aslan Kral, bu hafta sonu 75.5 milyon dolar hasılat elde etti. Onu takip eden Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood), 40.4 milyon dolarda kaldı. Aslan Kral vizyona girmeden önce gişe sıralamasının ilk sırasında olan Spider-Man: Far from Home ise 12.2 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Uzun zamandır beklenen Toy Story 4’ün listedeki iddialı duruşu devam ediyor. Sevilen animasyon 10 milyon dolara yakın hasılatıyla dördüncü sırada yer alırken onu, 4 milyon dolar hasılatla korku filmi Crawl takip etti. Danny Boyle imzalı Yesterday, 3 milyon dolarla altıncı sırada yer alırken, Will Smith’li Aladdin 2.8 milyon dolar hasılat ederek yedinci sırada yer aldı. Ülkemizde vizyona girmeyecek olan Stuber 1,7 milyon dolarla sekizinci, Annabelle Comes Home 1.6 milyon dolarla dokuzuncu ve The Farewell 1.6 milyon dolarla onuncu sırada kendine yer buldu.