"Ziyan Olmasın Şifa Olsun" kampanyasında 5 milyon 600 bin liralık ilaç toplandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, ‘Ziyan Olmasın Şifa Olsun’ Kampanyası’nda toplanan 725 bin TL değerindeki ilaçlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İnsani Yardım Vakfı (İHH) teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binasında gerçekleştirilen teslim törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile birlikte İHH üyeleri katıldı. Daha önceki kampanyalarla birlikte toplamda 5 milyon 600 bin liralık ilaca ulaşılmış oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Ziyan olmasın, şifa olsun’ ilaç kampanyası kapsamında Nisan 2019 yılından bugüne 1 Milyon 500 bin lira, genel toplamda ise 5 milyon 600 bin lira tutarından ilaç bağışı yapıldı. Bugün itibariyle 203 koli, 8 bin 34 kutu toplamda 725 bin liralık ilaç yardımı İnsani Yardım Vakfı (İHH)’ya teslim edildi.

‘Ziyan olmasın, şifa olsun’ ilaç kampanyası kapsamında ilaçların tesliminin gerçekleştirildiği törende açıklamalarda bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, tamamen eczanelerin ve vatandaşların katılımıyla ilaçların toplandığını söyledi. Katipoğlu, “ Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak ‘Ziyan olmasın, şifa olsun’ ilaç kampanyamız kapsamında bugünde yine İnsani Yardım Vakfı (İHH) aracılığıyla savaş mağdurlarına göndereceğimiz ilaçlar için bir araya geldik. Sadece bugün 725 bin TL değerinde olan göndereceğimiz ilaçlarımızı hazırladık. Nisan 2019’dan bugüne kadar da reçeteli dağıtılan 8 bin 268 reçete 41 bin 740 kutu karşılığı toplam 1 Milyon 500 bin TL karşılığında ilaç dağıtımı yaptık. Totale baktığımızda 5 Milyon 600 Bin TL tutarında insanlara bağışta bulunmuş oluyoruz. Bunlar tamamen vatandaşlarımız ve eczanelerimiz katılımları ile oluyor, bu noktada hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan kampanya ile ilaçların ihtiyacı olanlara dağıtımını gerçekleştiren İnsani Yardım Vakfı İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ise Şehr-i Eminlerin olduğu sürece her zorluğun üstesinden geleceklerini belirtti. Derin, “Bugün mutluluğu bir kez daha yaşıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz yeni yatırımlar, yeni atılımlar yaparken hiçbir zaman mazlumları ve mağdurları unutmuyorlar. Azerbaycan da bir şey olduğunda hemen Selahattin Gürkan Başkanımızla iletişime geçebiliyoruz ve konvoylarımızdaki yardım çalışmalarını beraber yürütüyoruz. İzmir’deki depremde, Giresun’daki sel felaketinde, Malatya’da ve

Elazığ’da ki deprem felaketlerinde beraber yardım programları yapabiliyoruz. İlaç yardımı da bunun devamı. Uzun süredir ilaçlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı mazlum ve mağdurlar için sürekli programlar organize ediyoruz. Şehr-i Eminlerimiz bize yakın olduğu sürece hiçbir zorluğunun üstesinden gelinemeyecek değil, yeter ki mazlum ve mağdurlar için bir araya gelebilelim. Bu fırsatı bize verdikleri için Sayın Bakanıma ve Başkanıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, proje kapsamında toplanan ilaçların mağdur ve mazlumlara teslim edileceğini söyledi. Başkan Gürkan, “ Bugüne kadar 6 Milyon TL’ ye yakın bağış kampanyasıyla elde edilen ilaçların dağıtımının bugün ki sürecinin yaklaşık 725 bin TL’lik ilacın İHH’ ya teslim ederek, ihtiyaç duyulan mazlum ve mağdurlara ulaştırılması sağlanacaktır. Bu anlamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza, İHH Başkanımıza ve bizlere yaklaşık 6 Milyon TL ilaç bağışlayan, hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bu ilaçların gittiği yerdeki kardeşlerimize şifa olmasını temenni ediyorum. Bu çalışmaları yapan İHH olsun, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız olsun ve bu konuda bize her türlü desteği veren bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’da diğer illerde ve başka coğrafyadaki mazlum ve mağdurların yanında olmak için Malatya’nın üzerine düşen görevi yaptığını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletveki Bülent Tüfenkci ise ilaç teslim töreninde şunları söyledi: “Büyükşehirimiz bir yandan şehrin kalkınması ve geliştirilmesi noktasında gayret gösterirken, bir yandan da Soysal ve Kültürel noktada çalışmalar yapıyor. Gerçekten ilimizin değerli sivil toplum kuruluşu olan İHH’yla birlikte hareket ederek, onların vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine gerek ilaç gerekse diğer malzemeler noktasında destek oluyor. Bu anlamda Sosyal belediyeciliğin gerektirdiği noktada Büyükşehir Belediyemiz en güzel şekilde çalışmalarına devam ediyor. Burada Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza, Daire Başkanımıza, İHH’ya teşekkür ediyorum.”

Yapılan açıklamaların ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletveki Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve beraberindekiler hazırlanan ilaç kolilerini araçlara yükledi.

