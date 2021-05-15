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Zlatan Ibrahimovic, EURO 2020'de yok!

15.05.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic'in EURO 2020'de forma giyemeceğini duyurdu.

Zlatan Ibrahimovic, EURO 2020'de yok!

EURO 2020'de oynayabilmek için 2016 yılında bıraktığı milli takıma geri dönen Ibrahimovic'ten ülkesine kötü haber geldi.

İsveç Futbol Federasyonu, dizinden sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun, şampiyonaya katılamayacağını teknik direktör Janne Andersson'a bildirdiğini açıkladı.

39 yaşında olmasına rağmen bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, kulübüyle sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.

118 maçta attığı 62 golle İsveç Milli Takımı'nın en skorer ismi olan Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktalamıştı.

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