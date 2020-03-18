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Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse meydan okudu!

İTALYA HABERLERİ  | 18.03.2020 16:10 | Son Güncelleme

Dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Instagram hesabından yaptığı koronavirüs paylaşımıyla yine gündeme oturdu.

Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse meydan okudu!

Kariyerine İtalya'nın Milan kulübünde devam eden Zlatan Ibrahimovic'ten yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

İtalya Olimpiyat Komitesi yaptığı toplantıda, futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığına kanaat getirerek, futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya almıştı. Zlatan Ibrahimovic'ten bu konu ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım geldi..

İŞTE O PAYLAŞIM

Zlatan Ibrahimovic: Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider! Bu virüsü yok etmek için meslektaşlarım, tüm profesyonel sporcular büyük bir bağış yapmak isteyenlerin cömertliğine güveniyorum. Hastanelere, doktorlara, hemşirelere yardımcı olabiliriz. Birlikte koronavirüsü yok edelim ve bu maçı kazanalım."

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İsveçli yıldız futbolcu koronavirüsü nedeniyle yardım kampanyası başlattığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Zlatan Ibrahımovic milan koronavirüs

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