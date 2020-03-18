Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse meydan okudu!

Kariyerine İtalya'nın Milan kulübünde devam eden Zlatan Ibrahimovic'ten yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
İtalya Olimpiyat Komitesi yaptığı toplantıda, futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığına kanaat getirerek, futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya almıştı. Zlatan Ibrahimovic'ten bu konu ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım geldi..
İŞTE O PAYLAŞIM
Zlatan Ibrahimovic: Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider! Bu virüsü yok etmek için meslektaşlarım, tüm profesyonel sporcular büyük bir bağış yapmak isteyenlerin cömertliğine güveniyorum. Hastanelere, doktorlara, hemşirelere yardımcı olabiliriz. Birlikte koronavirüsü yok edelim ve bu maçı kazanalım."
İsveçli yıldız futbolcu koronavirüsü nedeniyle yardım kampanyası başlattığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
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