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Zonguldak Kömürsporlu futbolcular 1 Mayıs'ta sahaya baretle çıktılar

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 01.05.2019 19:39 | Son Güncelleme

Zonguldak Kömürspor'un altyapı oyuncuları İşçi bayramında sahaya baretle çıktı. Zonguldak Kömürsporlu oyuncuların bu anlamlı hareketi de tribünlerden büyük alkış aldı.

Zonguldak Kömürsporlu futbolcular 1 Mayıs'ta sahaya baretle çıktılar

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'un altyapı takımı bugün U-14 play off maçında Kozlu Şehir Stadyumu'nda Gelikspor'a konuk oldu. Kırmızı-lacivertli takım maç öncesinde seremoniye 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında baretle çıktı. Zonguldak Kömürsporlu oyuncuların bu anlamlı hareketi de tribünlerden büyük alkış aldı. Kırmızı-lacivertli takım sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Zonguldak Kömürspor'un altyapı antrenörü Muhammet Şafak, "Buradan bütün emekçi ağabeylerimizin ve kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Oyuncularımızla birlikte bugün işçi bayramı nedeniyle madenci baretiyle sahaya çıkma kararı aldık. Görüyorum ki bu anlamlı hareket de büyük yankı uyandırdı. Bizler madenci kentinde yaşıyoruz. Madencilerin ne zorlu şartlarda çalıştıklarını biliyoruz. Onları da hiç bir zaman unutmayacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Kömürspor 1 Mayıs

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