Zonguldak'ta 'aşk tuzağı' ile 1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ileri yaştaki erkekleri duygusal vaatlerle kandırarak kredi kartı bilgilerini ele geçiren bir dolandırıcılık ağı çökertildi. Yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2'si kadın 3 kişilik çete, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle 50 yaş üstü kişileri hedef alarak "ilişki kurma" bahanesiyle dolandıran şebekeyi takibe aldı. İki ay süren kapsamlı soruşturma sürecinde, 80'e yakın iş yeri ve banka ATM'sinin güvenlik kamerası kayıtları saniye saniye incelendi.

Titiz teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, 'hırsızlık' ve 'kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

