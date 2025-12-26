Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bursa'da cilt bakımı tuzağı! Yardım etmek isterken icralık oldular

Bursa'da iki arkadaş, sokakta broşür dağıtan gençlere yardımcı olmak isterken güzellik salonunun icra tuzağına düştü. Cilt analizi yaptırmak için girdikleri salonda imzaladıkları prosedür belgesi, kısa süre sonra 22 bin ve 25 bin liralık icra dosyalarına dönüştü.

Bursa'da cilt bakımı tuzağı! Yardım etmek isterken icralık oldular

Cumhuriyet Caddesi'nde broşür dağıtan genç kızlara destek olmak isteyen Ceren Yıldız ve Yağmur Kurt, güzellik salonuna girerek bilgi aldı. Kendilerine cilt bakımı için bir prosedür kağıdı imzalatıldı.

Daha sonra sık sık telefonla aranan 4 ay sonra da adreslerine icra kağıdı gönderilen iki arkadaş, senet imzalamadıklarını belirterek sadece bilgi almak istediklerini söyledi. Ancak salon tarafından defalarca aranarak randevuya zorlandılar.

"İYİLİK YAPALIM DERKEN MAĞDUR OLDUK"

Aylar sonra gelen icra kâğıdıyla şok yaşayan Ceren Yıldız, "İyilik yapalım derken mağdur olduk. 12 bin lira istendi, avukat derken e-Devlet'te 22 bin lira görünüyor. Birçok mağdur olduğunu öğrendik" dedi.

Bursa da cilt bakımı tuzağı! Yardım etmek isterken icralık oldular 1

Yağmur Kurt ise, "Gençlere yardımcı olmak istedik ama icra dosyasıyla karşılaştık. Benim e-Devlet'te 25 bin lira görünüyor. Başta korktuk ama cesaret ettik, diğer mağdurlar da seslerini çıkarmalı" diye konuştu.

Bursa da cilt bakımı tuzağı! Yardım etmek isterken icralık oldular 2

ÇOK SAYIDA KİŞİ MAĞDUR OLMUŞ

Kapısına gittikleri güzellik salonunu boş bulan mağdurlar, çevredeki esnaftan da çok sayıda kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını öğrendi. Firmanın telefonlarının ise sürekli meşgul çaldığı belirtildi.Kaynak: İHA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü YouTuber canlı yayınında bir kişiyi arabayla ezdi!Ünlü YouTuber canlı yayınında bir kişiyi arabayla ezdi!
Dünyada çalışmak için en iyi ülke hangisi?Dünyada çalışmak için en iyi ülke hangisi?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa cilt bakımı icra tuzak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.